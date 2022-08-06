دولة القانون: قانون الانتخابات الحالي مجحف ولن ينتج عنه برلمان اتحادي قوي

2022/08/06 | 10:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو دولة القانون وائل الركابي ان هناك رغبة بتغيير قانون الانتخابات كونه مجحفا لا يمكن ان ينتج برلماناً اتحادياً.وقال الركابي : “اذا وافقت الكتل السياسية على اجراء انتخابات مبكرة، فبالتأكيد نحن بحاجة الى العودة للبرلمان لننتخب حكومة، حكومة … Readmore

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