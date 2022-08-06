مقرب من الصدر ينفي وجود أي اجتماع بين الصدر والعامري دون وجود ضامن حقيقي

2022/08/06 | 10:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجود أي اجتماع مقرر بين مقتدى الصدر وهادي العامري، مؤكداً أن الصدر يريد ضامناً لأي اتفاق مع الإطار التنسيقي.ونقل مصدر عن مقرب من زعيم التيار الصدري قوله إن “مقتدى الصدر يريد … Readmore

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