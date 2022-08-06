تعرف على أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

2022/08/06 | 10:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارث نوز/ يلتقي فولهام مع ليفربول وإيفرتون مع تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.وفيما يلي أبرز مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد: الدوري الإنجليزي: 14:30 فولهام — : — ليفربول 17:00 توتنهام — : ساوثامتون 17:00 نيوكاسل — : نوتينغهام فورست 17:00 ليدز يونايتد — : — وولفرهامبتون 17:00 بورنموث — : — أستون […]

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