الرافدين يكشف حصيلة القروض التي منحت للمواطنين خلال النصف الاول من 2022

2022/08/06 | 10:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصرف الرافدين، اليوم السبت، حصيلة القروض التي منحت للمواطنين في النصف الأول من العام الحالي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن “القروض التي منحها وإنجازها للفترة من 1/1/2022 ولغاية 30/6/2022 بلغت 1567 قرضاً تنوعت ما بين القروض العقارية وقروض الترميم والتأهيل وقروض إسكان المواطنين وقروض المشاريع الصغيرة وقروض التمويل والبحوث العلمية وقروض المذاخر الطبية”.

وأشار الى أنه “تم منح 44 قرضاً عقارياً و141 قرضاً للترميم والتأهيل و28 قرضاً لإسكان المواطنين الـ(50 مليوناً) و34 قرضاً للبحوث العلمية و 1319 قرضاً لتمويل المشاريع الصغيرة وآخرون لقرض المذاخر الطبية”.

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