مصفى الشعيبة يتوقفا جزئيا عن العمل بسبب ملوحة البصرة

2022/08/06 | 11:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت شركة مصافي الجنوب عن ايقاف العمل في وحدتي الاسفلت والتقطير الفراغي بسبب زيادة الاملاح في المياه المجهزة لمصفى الشعيبة وقال مدير الشركة حسام حسين ولي في تصريح اذاعي ان "زيادة التراكيز الملحية تسببت في انخفاض انتاج مياه التحلية مع انخفاص في انتاج البخار الذي اثر على الفعاليات الانتاجية"واضاف ان "الشركة قامت بإيقاف وحدتي الاسفلت والتقطير الفراغي حتى يمكن المحافظة على الوحدات الاخرى التي تنتج البنزين وزيت الغاز والكيروسين والمنتجات الخفيفة بالاضافة الى زيت الوقود".وتتزايد حدة ازمة المياه في البصرة مع ارتفاع نسب الملوحة واقتراب الللسان الملحي الى مستويات تاريخية ما يهدد بكارثة بيئية وصحية على المحافظة.

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