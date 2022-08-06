2022/08/06 | 11:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةأكدت الفنانة زهرة الربيعي أن المسرح الشعبي أثر إيجاباً على المجتمع.وقالت الربيعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فترة ازدهار المسرح الشعبي أثرت على المجتمع إيجابياً ،خاصة من خلال مضامينه عبر الكوميديا الشعبية"، لافتة الى أن "المسرح الشعبي لا يخلو من الكوميديا".وبينت أن "مسرحية (البيك والسايق) قدمت قدراً من الكوميديا وتواصل عرضها لستة شهور وهي تحمل قضية مهمة " منوهة بأن "المسرح انحدر اجتماعياً عندما جيء (بالغجريات) للتمثيل، وليس للرقص، والغجر محترمون ضمن نطاق عملهم". وأضافت الربيعي أن "جميع الفنانين يعانون من أعباء نفسية ومادية بسبب شح الإنتاج" مشيرة الى أن "آخر أعمالها هو مسلسل (أحلام)..تأليف شوقي كريم وإخراج علي أبو سيف، لقناة mbc العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زهرة الربيعي: المسرح الشعبي أثر إيجاباً على المجتمع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زهرة الربيعي: المسرح الشعبي أثر إيجاباً على المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).