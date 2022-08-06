2022/08/06 | 11:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تحذيرات للهلال قبل المباراة الودية المرتقبة بين الفريقين في العاصمة البريطانية لندن، مشيرًا إلى ان فريقه جاء لتقديم "دروس قاسية" أمام "الزعيم" السعودي.

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