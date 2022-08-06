قاسم مشترك.. شرطة نيو مكسيكو تحقق في مقتل 3 مسلمين ومكافأة لمن يساعد

2022/08/06 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول الشرطة في أكبر مدينة بولاية "نيو مكسيكو" الأميركية تحديد ما إذا كان من الممكن ربط مقتل ثلاثة رجال مسلمين بالرصاص في أكمنة خلال الأشهر التسعة الماضية أم لا.

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