بلو اوريجين الفضائية ترسل مصرية وبرتغاليا لإول مرة الى الفضاء

2022/08/06 | 11:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضم الطاقم 6 سيّاح فضائيين من بينهم المصرية سارة صبري.

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