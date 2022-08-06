شاهد.. الأمن الإسرائيلي يوسع عمليته ضد الجهاد الإسلامي ويعتقل 19 ناشطًا في الضفة الغربية

2022/08/06 | 12:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يظل تركيز العملية الإسرائيلية المستمرة ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، صعدت قوات الأمن الإسرائيلية من حملتها ضد الجماعة المسلحة في الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي إن 19 من نشطاء الجهاد الإسلامي اعتقلوا في مداهمات ليلية في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك عدة مواقع في مدينة الخليل الجنوبية وما حولها.

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