إسرائيل.. وزير الدفاع يوعز بمواصلة النشاط العسكري ضد

2022/08/06 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، جلسة مشاورات أمنية مع رئيس الأركان الجنرال، أفيفي كوخافي، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، الميجر جنرال، غسان عليان ومدير عام وزارة الدفاع.

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