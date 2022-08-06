2022/08/06 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني جدلاً كبيراً أثارته الفنانة حورية فرغلي بسبب تعليقها على حادث مقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل.مبديةً تعاطفها مع القاتل.حيث قالت فرغلي في تصريحات صحفية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعليق مثير للجدل لحورية فرغلي يخص قاتل نيرة اشرف المركز الخبري الوطني.

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