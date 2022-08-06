2022/08/06 | 12:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نفذت إسرائيل اليوم السبت ضربات جوية على غزة وردت حركة “الجهاد الإسلامي” بإطلاق وابل من الصواريخ، وأوعز وزير الدفاع بيني غانتس بمواصلة العمليات الهجومية في القطاع، في أخطر تصعيد للعنف فبين الجانبين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الإسرائيلي: نستعد لعملية تستغرق أسبوعًا على الأقل و”لا مفاوضات” في هذه المرحلة المركز الخبري الوطني.

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