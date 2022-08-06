2022/08/06 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، ضبط كميات كبيرة من الادوية في محل وهمي لبيع الادوية داخل المحافظة.وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي لـ( بغداد اليوم)، إن "فريق مشترك بدعم من الامن الوطني ضبط محل وهمي لبيع الادوية في ناحية العبارة قرب بعقوبة يضم كميات كبيرة من الادوية".واضاف العزاوي، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المحل الوهمي ومصادرة الادوية"، مؤكدا ان "دائرته نجحت في القضاء على 90% من المحال الوهمية لبيع الادوية في ديالى خلال الاشهر الماضية بعد ضبط العشرات منها ومصادرة كميات كبيرة من الادوية".واشار الى ان "خطورة المحال الوهمية لبيع الادوية تتخلص في 3 نقاط ابرزها تعاملها مع ادوية مغشوشة"، مشيرا الى ان "اغلب العاملين بها ليسوا من ذوي الاختصاص بالاضافة الى انها غير قانونية وتسببت في ضرر بالغ لعشرات الحالات المرضية لصرفها ادوية غير صحيحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط كميات كبيرة بمحل وهمي لبيع الادوية في ديالى (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط كميات كبيرة بمحل وهمي لبيع الادوية في ديالى (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).