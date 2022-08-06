لحظة وصول موكب الصدر الى منزل المرجع السيستاني بالنجف (فيديو)

2022/08/06 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، الى منزل المرجع الاعلى علي الحسيني السيستاني، لحضور مجلس عزاء عاشوراء تزامناً مع شهر محرم الحرام.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، لحظة وصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهو يستقل سيارة والده الخاصة الى منزل المرجع الاعلى علي الحسيني السيستاني لحضور مجلس عزاء عاشوراء تزامناً مع شهر محرم الحرام.

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