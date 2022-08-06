مقتدى الصدر يحضر في منزل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالنجف

2022/08/06 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

حضر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، الى منزل المرجع الاعلى علي الحسيني السيستاني، للمشاركة في مجلس عزاء عاشوراء المقام في دار المرجعية في النجف تزامناً مع شهر محرم الحرام.

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