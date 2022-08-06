بالصور .. انتقادات واسعة لميريام فارس بسبب اطلالتها وفستانها في حفلها الاخير بدبي

2022/08/06 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلا في دبي حازت اطلالتها فيه على اهتمام وسائل الاعلام و المتابعين.وارتدت ميريام خلال الحفل بدلة حمراء لامعة من خامة السيكوين الناعم من تصميم اللبناني جون بيار خوري، ونسقت معها كروب توب حمراء و … Readmore

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