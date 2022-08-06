كوريا الشمالية تندد بزيارة بيلوسي إلى المنطقة منزوعة السلاح

2022/08/06 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت كوريا الشمالية السبت برئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اثر زيارتها مؤخراً المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين، واصفة إياها بأنها “أسوأ مدمّر للسلم الدولي”.وكانت بيلوسي التي زارت سيول في وقت سابق هذا الأسبوع بعد محطة في تايوان، أرفع … Readmore

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