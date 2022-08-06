مقتدى الصدر يصل منزل المرجع السيستاني

2022/08/06 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

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وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، الى منزل المرجع السيستاني في مدينة النجف القديمة من أجل المشاركة في مجلس العزاء المقام في منزل المرجع السيستاني.

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