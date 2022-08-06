وزارة الكهرباء تنفي احتراق المحطة الغازية في البصرة

2022/08/06 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

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نفت وزارة الكهرباء، السبت، احتراق إحتراق المحطة الغازية للطاقة الكهربائية في البصرة وخروجها عن الخدمة، إثر تداول معلومات.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ “هذه الأنباء غير صحيحة، والعارض فني يتمثل بانفجار بأحد قواطع الدورة ومحول التيار (C.



t) من جهة خط الخور 132 KV، بسبب درجات الحرارة العالية وزيادة الاحمال”.

وأضاف البيان، “جرى عزل مكان الحادث، وإعادة الخطوط والوحدات التي انفصلت إلى العمل تباعاً”.

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