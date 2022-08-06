الحشد يدمر مضافة للإرهابيين خلال عملية دهم وتفتيش جنوب صلاح الدين

2022/08/06 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن اللواء ٤٣ التابع إلى قيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي، اليوم السبت، عن تدمير مضافة كان يستخدمها الإرهابيون في جنوب محافظة صلاح الدين من خلال عملية دهم وتفتيش وتأمين المناطق الواقعة ضمن قاطع مسوؤليته.وقال بيان لهيئة الحشد تلقته ايرث نيوز، انه “خرجت قوة من اللواء ٤٣ بالحشد الشعبي صباح يوم السبت […]

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