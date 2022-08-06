قيادي كردي يكشف عن خلاف جوهري بشأن الاتفاق على الانتخابات المبكرة

2022/08/06 | 12:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ، السبت، عدم ممانعة الاتحاد من اجراء انتخابات مبكرة، مبينا ان الخلاف الجوهري الاساس في التوافق على الانتخابات.: وقال الهركي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اغلب القوى السياسية تنتظر النتائج المفاوضات السياسية بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري بضمنهم الاتحاد”.واضاف انه “اذا ما اتفق الجميع على الذهاب […]

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