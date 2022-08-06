2022/08/06 | 12:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن نائب مدير دائرة عدم الانتشار بوزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنيفيتسكي، السبت، 6 آب،...

ظهرت المقالة روسيا: لا نعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية أولاً على المسلة.

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