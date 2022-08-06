2022/08/06 | 12:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب،، عن رأيه فيما ستؤول إليه الأزمة الأوكرانية ووضع...

ظهرت المقالة ترامب: الوضع في أوكرانيا سيزداد سوءا في ظل إدارة بايدن أولاً على المسلة.

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