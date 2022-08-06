شاهد بالفيديو.. احنه ما النا عداوة ويا أحد احنه نريد حقنه يعني العراقي يطلع برفيسور وشهادته بطوله وتاليها يلم قواط

2022/08/06 | 12:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yRLlzkHZzis

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