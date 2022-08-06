2022/08/06 | 12:58 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاض نسب الملوحة في عمود الفرات بقضاء الجبايش الى 2500 جزء بالمليون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/06 | 12:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض نسب الملوحة في عمود الفرات بقضاء الجبايش الى 2500 جزء بالمليون) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض نسب الملوحة في عمود الفرات بقضاء الجبايش الى 2500 جزء بالمليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).