يوسف الماجدي وطموح ذهبية العرب بالملاكمة

2022/08/06 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد نائب رئيس اتحاد الملاكمة العراقي علي عبد الزهرة الغراوي أن الملاكم يوسف نعيم الماجدي يعد من المواهب المميزة التي يعول عليها أصحاب الشأن للتألق عربياً وقارياً.

وقال الغراوي في تصريح لصحيفة الصباح ، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، إننا " على ثقة تامة بقدرات ملاكمنا في تقديم مباراة جيدة اليوم أمام الجزائري غريب أحمد ضمن النزال النهائي لبطولة العرب تسهم بحصوله على الميدالية الذهبية ، لتعويض غياب زملائه الذين حرموا من هذه البطولة بعد منعهم من الدخول للأراضي المصرية لأسباب غامضة.

يذكر أن اتحاد الملاكمة لوح بالانسحاب من البطولات العربية وتعليق عضويته في الاتحاد العربي احتجاجاً على حرمان منتخبنا من المشاركة تحت ذريعة سمة الدخول ، مطالباً بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إبعاد قبضاتنا عن بطولة كان يستعد لها منذ أشهر عدة.

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