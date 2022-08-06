توقف محطة توليد الكهرباء في غزة

2022/08/06 | 13:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة السبت، إيقاف محطة توليد الطاقة عن العمل بشكل كامل، ابتداء من ظهر اليوم السبت.

وقالت سلطة الطاقة، في بيان صحافي اليوم، إن قرار توقيف المحطة يأتي بسبب الظروف الراهنة وعدم التمكن من توريد الوقود اللازم لتشغيلها.

وأضافت أنه “بهذا الإعلان يصل ما يتوفر من الطاقة في غزة إلى 120 ميغاواط من الكهرباء، في الوقت الذي تحتاج فيه غزة يومياً في فصل الصيف إلى ما يزيد على 500 ميغاواط”.

وأوضحت أنه بعد هذا التوقف سيصل جدول توزيع الكهرباء على المنازل بواقع أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.

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