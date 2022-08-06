العراق يعتزم إنشاء سد على شط العرب لمواجهة نقص المياه وإيران تتحفظ

2022/08/06 | 13:04 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم العراق إنشاء سد مائي على شط العرب للحفاظ على مياهه ومعالجة الملوحة التي طالما عانى منها منذ سنوات وأدت لتقليص مساحاته الزراعية.إلا أن المشروع يواجه اعتراضا من إيران بسبب موقع إنشائه.

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