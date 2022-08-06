تايوان.. العثور على مسؤول عن برنامج للصواريخ ميتا داخل فندق

2022/08/06 | 13:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مسؤول تايواني كبير يتولى الإشراف على برنامج إنتاج صواريخ إثر نوبة قلبية في فندق، السبت، حسب المعهد الذي كان يعمل فيه، بينما تجري الصين أكبر مناورات عسكرية في تاريخها حول الجزيرة.

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