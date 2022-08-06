الكهرباء تعلن اعادة العمل في جميع الوحدات التوليدية المتوقفة في ميسان 

2022/08/06 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن إعادة العمل في جميع الوحدات التوليدية التي توقفت في محطة ميسان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية: إن "المنظومة الكهربائية ستعود للعمل بشكل طبيعي في الساعات المقبلة بعد أن قامت كوادر الوزارة بالمباشرة في وقت متأخر بعزل مكان الحادث الذي حصل في محطة ميسان وهو عبارة عن عارض فني بسبب انفجار في أحد خانات قواطع الدورة ومحول التيار ،وليس كما أشيع في بعض وسائل الإعلام بأنه حريق"، لافتاً إلى أن "الكوادر تمكنت من إعادة جميع الخطوط والوحدات التوليدية التي انفصلت وبدأت بإعادة المنظومة تدريجياً في محافظات البصرة وميسان وأجزاء من ذي قار".

وأعلن فرع توزيع كهرباء ميسان، عن إطفاء تام للطاقة الكهربائية في عموم المحافظة في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة مساء يوم أمس، مع محافظات جنوبية أخرى.

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