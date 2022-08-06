الكهرباء تعلن دخول طاقات انتاجية جديدة للخدمة خلال ايام

2022/08/06 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن دخول طاقات انتاجية جديدة للخدمة خلال الايام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح صحفي "سنشهد خلال الايام المقبلة دخول طاقات انتاجية جديدة لمنظومة الطاقة كالوحدة الثانية بمحطة صلاح الدين و محطة عكاز الغازية وبعض الشاريع التي ستدخل للعمل".

واضاف ان "الوزارة مستمرة بخطتها في ادخال الدورات المركبة لجميع المحطات الغازية وماضية ايضا بمشاريع الطاقة الشمسية وفقا لخطة الوزارة ومشاريع الربط الكهربائي".

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