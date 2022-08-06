مكاسب لمعظم البورصات العالمية والخليجية في أول أسبوع بأغسطس.. ماذا حدث؟

2022/08/06 | 13:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: شهدت أغلب البورصات العالمية وفي مقدمتها "وول ستريت" في نهاية تعاملات أول أسبوع من شهر أغسطس الجاري وهو ما انعكس على أسواق المال بالمنطقة وذلك بدعم تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع إعلان الشركات الكبرى عن نتائج أعمال مبشرة …

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