الصناعة الخفيفة بالصين تسجل نمو للإيرادات والأرباح خلال 6 أشهر

2022/08/06 | 13:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم السبت، أن الصناعة الخفيفة في البلاد سجلت إيرادات وأرباحا أعلى في النصف الأول من العام الجاري.وأوضحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن الدخل …

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