الخارجية الصينية: الصين لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى سيادة قانون الغابة

2022/08/06 | 13:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بإعادة العالم إلى سيادة قانون الغابة بدلا من القانون الدولي وقواعد العلاقات الدولية.وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي على هامش اللقاءات الوزارية لمنظمة آسيان في عاصمة كمبوديا … Readmore

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