2022/08/06 | 13:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى أميركا خلال الأسبوع الماضي لتبلغ 369 ألف برميل يوميا.ونقل الموقع الرسمي لوزارة النفط بالعراق،عن تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، أن صادرات العراق النفطية لأميركا بلغت 369 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع صادرات النفط العراقية الى امريكا في الاسبوع الماضي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع صادرات النفط العراقية الى امريكا في الاسبوع الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).