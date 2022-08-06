الخارجية الروسية: لا نعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية



الخارجية الروسية: لا نعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية
2022/08/06 | 13:11 - المصدر: المورد نيوز
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