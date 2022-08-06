شاهد لحظة وصول السيد مقتدى الصدر الى منزل السيد السيستاني في النجف

2022/08/06 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد لحظة وصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى منزل المرجع السيد السيستاني في النجف

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