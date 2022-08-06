7 مواعيد للحصول على تذاكر سفر رخيصة حول اعالم

2022/08/06 | 13:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يرغب الكثير في الحصول على تذاكر رخيصة للسفر، خاصة في مواسم معينة ولكنهم لا يعلمون الأوقات المناسبة لذلك، وبهذا الخصوص رصدت مجلة ”ذا ترافيل“ أفضل أوقات السنة لحجز رحلات طيران اقتصادية إلى أي مكان بالعالم :

”الجمعة السوداء“

تعتبر ”الجمعة السوداء بلاك فرايدي من أكثر الأوقات في العام التي يمكن حجز تذاكر طيران بتكلفة منخفضة فيها، وعادة ما يكون في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

إثنين الإنترنت

يعتبر ”إثنين الإنترنت Cyber Monday“ مصطلحا تسويقيا ليوم الإثنين، الذي يلي عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وتقوم بعض شركات الطيران الرئيسية المعروفة بتقديم خصومات في هذا اليوم ومنها: الخطوط الجوية المتحدة، طيران كندا، طيران ترانسات، خطوط دلتا، الجوية طيران آيسلندا وويست جيت

شهر يناير

وينطبق الأمر على الرحلات الداخلية داخل الولايات المتحدة وكندا، حيث يمكن للمسافرين حجز تذاكر طيران بأسعار منخفضة في أشهر الشتاء، وتعد الرحلات الداخلية أرخص بنسبة 10 ٪ في كانونر الثاني/يناير مقارنة بحزيران/يونيو.

”شهر أغسطس“

يعتبر شهر آب/ أغسطس، أفضل الشهور لحجز تذاكر طيران للرحلات الخارجية، ويصادف في هذا الشهر نهاية موسم الذروة في العديد من الأماكن حول العالم، وخاصة الوجهات الأوروبية، لذلك تكون الأسعار منخفضة بنسبة 20% ويقل الزحام.

”عشية عيد الميلاد“

هناك فرصة لحجز رحلة مغادرة عشية عيد الميلاد أو يوم عيد الميلاد (24-25 ديسمبر)، لأن 68٪ من الأشخاص يختارون السفر قبل تواريخ العطلات في 21-23 ديسمبر.

”موسم عودة المدارس“

هناك بعض الأسر التي تفضل السفر في موسم عودة المدارس في أيلول/سبتمبر، حيث ينخفض الطلب على الرحلات الجوية وكذلك تنخفض الأسعار.



وللرغبة في زيارة بعض الوجهات الصيفية المثالية مثل اليونان أو إيطاليا أو البرتغال، يمكن حجز الرحلات الجوية في أوائل أيلول/سبتمبر عند عودة الأسر لبلادهم وعودة الأطفال إلى المدرسة.

يوم الصناديق“

يعتبر ”يوم الصناديق Boxing Day“ ‏عطلة رسمية في المملكة المتحدة، يحتفل به في 26 كانون الأول/ديسمبر، وتطلع في هذا اليوم العديد من الشركات، بما في ذلك شركات الطيران إلى بيع بضائعها وصفقاتها الموسمية بأسعار مخفضة؛ مما يسمح بالعثور على بعض أسعار التذاكر المنخفضة للغاية للسفر إلى منطقة البحر الكاريبي والمكسيك وأوروبا وغيرها.

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