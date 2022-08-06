علماء بيئة يكتشفون مركبات الفلور السامة في ثلج وجليد القارة القطبية

2022/08/06 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء البيئة الأوروبيون في عينات ثلج وجليد القارة القطبية الجنوبية والتبت، ارتفاع تركيز المركبات العضوية المشبعة بالفلور السامة.ويشير المكتب الإعلامي لمعهد سياسة العلوم الخضراء (GSPI)، إلى أن هذا يدل على تلوث الغلاف المائي في العالم بهذه المواد.ويقول البروفيسور مارتن شرينغر من المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ، “إن الثبات […]

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