مقرب من الصدر: زيارة زعيم التيار الصدري للمرجع السيستاني جاءت بدعوة من الأخير

2022/08/06 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفأكد مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، ان زيارة الصدر للمرجع الدينى الأعلى علي السيستاني جاءت بدعوة من الأخير.وقال المصدر في بيان اورده الإعلام الصدري وتلقته (بغداد اليوم): "أثر دعوةٍ وِجهت لزعيم التيار الصدري، حضر الصدر اليوم تعزية يوم السابع من محرّم في منزل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف الاشرف".وحضر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم السبت، الى منزل المرجع الاعلى علي الحسيني السيستاني، للمشاركة في مجلس عزاء عاشوراء المقام في دار المرجعية في النجف تزامناً مع شهر محرم الحرام.

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