انخفاض في درجات الحرارة وتصاعد للغبار.. إيضاح مفصل بطقس العراق للأيام المقبلة

2022/08/06 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى الطقس فيها سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عما سجل يوم أمس، أما في المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً وحاراً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة".وأضافت أن "يوم غد الأحد سيكون الطقس في المنطقتي الوسطى والجنوبية صحواً حاراً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما في المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".وأشارت إلى أن "طقس يوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضحت أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الثلاثاء القادم في المنطقتين الوسطى والشمالية الطقس فيها سيكون صحواً، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".ولفتت إلى أن "يوم الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

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