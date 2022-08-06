إصابة خمسة زوار إيرانيين بإنقلاب عجلة في النجف الأشرف

2022/08/06 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة خمسة زوار إيرانيين بانقلاب عجلة بالنجف الأشرف.

وقال المصدر إن “حادث وقع اليوم، جراء انقلاب عجلة نوع ستاركس تقل ايرانيين في ناحية الرضوية بمحافظة النجف”.

وأضاف، أن “الحادث اسفر عن إصابة خمسة إيرانيين”.

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