كلوب يتحدث عن تفكير محمد صلاح بهالاند ونونيز.. ويكشف الدافع الأكبر لـ

2022/08/06 | 14:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح متحمس دائماً للفوز والتسجيل، ولن يفكر في الوافدينِ الجدد لمسابقة (البريميرليغ)، النرويجي إرلينغ هالاند والأوروغواياني داروين نونيز

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