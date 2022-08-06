2022/08/06 | 14:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Dlg2FzGh5tE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادي بالفتح: الإطار لا يريد بقاء حكومة مصطفى الكاظمي كونها طرفاً غير محايد وأقرب لمقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قيادي بالفتح: الإطار لا يريد بقاء حكومة مصطفى الكاظمي كونها طرفاً غير محايد وأقرب لمقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).