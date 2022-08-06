هل مات جلاد سنوات الرصاص في المغرب؟!

2022/08/06 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا موتُ ضابط في جهاز الأمن المغربي، أحزانا طافحة بالآلام والانكسار، وقلَّب مواجع دفينة طفت جلية فوق وجوه المغاربة، وبالأخص منهم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الأحياء وذويهم.ذكريات فظيعة موشومة تتمنع على المحو، تجري في العروق مجرى الدم لتصب في الذاكرة والروح، ممتدة كلظى حارق يعلو أمواجا بلا سواحل.

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