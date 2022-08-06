2022/08/06 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة “سانا” بأن قوات أمريكية أخرجت مجددا دفعة من النفط السوري من حقول الجزيرة حيث توجه رتل يتكون من صهاريج معبأة بالنفط المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية

وأشارت مصادر محلية من ريف اليعربية إلى أن رتلا مؤلفا من 60 آلية أغلبها صهاريج محملة بالنفط وشاحنات وناقلات تابعة للقوات الأمريكية توجه مساء الجمعة من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد “غير الشرعي”.

وأخرجت القوات الأمريكية الثلاثاء الماضي رتلا من الآليات يضم 31 آلية، منها صهاريج محملة بالنفط “المسروق” وشاحنات عبر معبر الوليد باتجاه الأراضي العراقية ترافقه مدرعات عسكرية أمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رتل امريكي يضم صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق يتجه نحو الأراضي العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رتل امريكي يضم صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق يتجه نحو الأراضي العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).