الكهرباء تعلن اعادة العمل في جميع الوحدات التوليدية المتوقفة في محطة ميسان

2022/08/06 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن اعادة العمل في جميع الوحدات التوليدية التي توقفت في محطة ميسان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية : إن “المنظومة الكهربائية ستعود للعمل بشكل طبيعي في الساعات المقبلة بعد أن قامت كوادر الوزارة بالمباشرة في وقت متأخر بعزل مكان الحادث الذي حصل في محطة ميسان وهو عبارة عن عارض فني بسبب انفجار في أحد خانات قواطع الدورة ومحول التيار ،وليس كما أشيع بأنه حريق”، لافتاً إلى أن “الكوادر تمكنت من إعادة جميع الخطوط والوحدات التوليدية التي انفصلت وبدأت بإعادة المنظومة تدريجياً في محافظات البصرة وميسان وأجزاء من ذي قار”.

وأعلن فرع توزيع كهرباء ميسان، عن إطفاء تام للطاقة الكهربائية في عموم المحافظة في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة مساء يوم أمس، مع محافظات جنوبية أخرى.

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