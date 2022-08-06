نصف درجة الغليان وما فوقها في 5 محافظات عراقية

2022/08/06 | 14:09 - المصدر: وكالة خبر

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يشير تقرير هيئة الأنواء الجوية العراقية، السبت، إلى انخفاض طفيف لدرجة الحرارة في ظل موجة لاهبة تشهدها البلاد.

ويبين التقرير، أنّ درجات الحرارة تفوق نصف درجة الغليان في محافظتي ميسان والبصرة، وتبلغها في 3 محافظات أخرى.

ويوضح التقرير، أنّ الانخفاض يشمل المناطق الوسطى فقط، فيما تظل درجات الحرارة عند معدلاتها في المنطقتين الجنوبية والشمالية.

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