مسؤول سابق بالبصرة يكشف لـ”ايرث نيوز” اسباب انهيار الطاقة الكهربائية

2022/08/06 | 14:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف رئيس لجنة الطاقة سابقا في مجلس محافظة البصرة مجيب الحساني اليوم السبت، اسباب انهيار الطاقة الكهربائية، فيما بين انه بسبب عارض فني منتصف ليل امس الجمعة ما تسبب بعطل محولات عدد 2 في محطة خور الزبير التحويلية الـ 400.وقال الحساني لوكالة ايرث نيوز، انه “تعرضت الشبكة الكهربائية في محافظة البصرة وميسان […]

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